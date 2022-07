Revalorisation salariale : le collectif des agents de l’administration dénonce la discrimination et l’iniquité dans le traitement

Le Collectif des agents de l’administration sénégalaise est monté au créneau, ce 6 juillet, pour dénoncer l’attitude discriminatoire de l’État dans la revalorisation des salaires de ses agents. Composé du ministère du tourisme, de l’urbanisme, du travail, de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, du développement communautaire, de l’enseignement supérieur, de la fonction publique, de la justice, des collectivités territoriales, du pétrole et des énergies, le collectif a, également, manifesté son mécontentement sur l’iniquité dans le traitement salarial.



En point de presse à la Cnts Madia Diop, l’organisation qui regroupe plusieurs syndicats de l’administration, a invité l’État à un traitement équitable de ses agents par la généralisation de l’indemnité de logement, de l’indemnité de sujétion et de l’harmonisation de l’indemnité de responsabilité particulière.



Exigeant du gouvernement l’ouverture sans délai de négociations sérieuses et sincères sur les questions liées à la revalorisation salariale, le collectif compte faire usage de tous les moyens légaux pour faire respecter à l’État ses engagements liés à l’augmentation des salaires pour tous les agents de l’État avec une enveloppe de 120 milliards FCFA.



L’organisation donne rendez-vous aux autorités, juste après la célébration de la Tabaski pour dérouler son plan d’action. Elle n’exclut pas de tenir des sit-in et des marches si ses revendications ne sont pas prises en compte dans les plus brefs délais...