Retrait de documents de Parrainages pour Sonko: Éconduit trois fois à la DGE, Ayib Daffé à la CENA rentre encore sans fiches!

Entre les structures administratives que sont la direction générale des élections (DGE), la commission électorale nationale autonome (CENA) et Ayib Daffé mandataire de Ousmane Sonko, cela ressemble à du « je t’aime, moi non plus ». En effet, le secrétaire général par intérim du défunt parti Pastef après avoir été éconduit à trois reprises de la direction générale des élections qui lui refuse les fiches de parrainages pour son candidat Ousmane Sonko, c’est au tour de l’organe de supervision des élections dont les ex-membres avaient invité la DGE à remettre à Ousmane Sonko ses fiches, de recevoir cette fois-ci la visite de M. Daffé.



Ce lundi, Ayib Daffé s’est rendu au siège de la CENA malheureusement pour lui ni le président de la CENA, ni son secrétaire n’a été trouvé sur place.



Le député de Yewwi Askan WI, Mr Ayib Daffé n’a pas manqué non plus de manifester ses préoccupations sur la neutralité de cette nouvelle équipe nommée dernièrement par décret présidentiel. Le mandataire de Ousmane Sonko rebrousse encore chemin et promet de retourner sur les lieux demain.