Rétablissement de Tik Tok au Sénégal : Le ministre Moussa Bocar Thiam initie les discussions

Le ministre de la Communication, des télécommunications et de l’Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, a reçu ce matin la délégation de Tik Tok. Des discussions sont ouvertes pour voir la remise en service de l’application chinoise sur le sol Sénégalais.







Face aux représentants de la plateforme Chinoise au Sénégal, le ministre Moussa Bocar Thiam a rappelé la politique mise en avant pour que cette application ne soit pas utilisée à des fins qui peuvent nuire aux populations. Le ministre, tout en rappelant la raison motivant la suspension de la plateforme de partage de vidéo au Sénégal, invite les parties prenantes à prendre en compte l’aspect sécuritaire et réglementaire qui régit le Sénégal.







Bien que monsieur Moussa Bocar Thiam n'a pas été précis quant au retour de l'usage de l'application Tik Tok, tout porte à croire que la plateforme sera de nouveau accessible en vue des récentes conditions qui ont été discutées avec la délégation telles que la garantie d'un mécanisme efficace pour la suppresion des comptes subversifs, développement de contenus en rapport ou ayant un contact direct avec les jeunes ( éviter des videos qui nuisent au valeur et à l'éthique de la société) veiller à ce que les données sur l'application ne soient pas utilisées dans aucun autre réseau social, et pour finir monétiser les comptes des jeunes célébrités et influenceurs senegalais.







« Quand des applis ont des effets sur notre pays, on doit réagir », a conclu le ministre de la communication.