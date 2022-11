Restructuration politique : vers la création d'une nouvelle coalition dénommée DIISOO...

Plusieurs formations et regroupements de la mouvance présidentielle ont lancé le mercredi 16 novembre 2022 à Dakar, une nouvelle coalition menée par le directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, à quelque 14 mois des élections présidentielles de 2024.

La coalition, appelée « coalition Diisso », vise selon ses initiateurs à occuper le terrain politique contrôlé dans leur quasi-totalité par les opposants vu les tendances issues des élections législatives et le taux que les opposants ont pu avoir au niveau de l'Assemblée nationale.

Dans son communiqué de déclaration, la nouvelle coalition annonce que, conscients de la nécessité pour les partis et organisations membres de la Grande majorité présidentielle d’apporter des réponses politiques par la communication, la restructuration et la mobilisation des militants, la coalition Diisso et la coalition Sénégal la Bokk ont décidé de s’unir organiquement sous le nom de coalition DIISSO et d’agir ensemble pour renforcer la grande coalition BBY.

En effet, en décidant de poser un tel acte consistant à mutualiser leurs ressources, à harmoniser leurs interventions, ils veulent faire preuve, non seulement d’esprit de dépassement, mais également et surtout ils empruntent la voie salutaire pour faire valoir leurs expériences politiques et électorales.

« Il n’est plus à démontrer que l’heure est à la mobilisation, au rassemblement et à l’occupation permanente du champ politique. C’est pourquoi, dans une parfaite convergence de vues, toutes les organisations membres de la Coalition Diisoo sous sa nouvelle configuration, ont décidé de donner au Président Modou Diagne Fada, la responsabilité de coordonner de manière permanente la Coalition et de présider la conférence des leaders... », ont-ils annoncé dans la déclaration de presse.