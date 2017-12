Restructuration et construction de Touba : Le PDU 2035 pour apporter un autre visage à la ville sainte.

La ville de Touba n’est pas en reste dans les projets de restructuration et d’aménagement initiés par le ministère du renouveau urbain et de l’habitat. A cet égard, le ministre Diène Farba Sarr, a dévoilé un ensemble de projets de construction et de rénovation dans la ville de Touba. A titre d’illustration, le ministre a cité les exemples de la morgue de Bakhiya dont les travaux devront bientôt démarrer, la réhabilitation de Keur Serigne Fallou à Ndindi entre autres travaux prévus à moyen et long terme, dans le PUD 2035 (Plan directeur d’urbanisme 2035.)