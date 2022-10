Restructuration de Pastef : Le Colonel Abdourahim Kébé, l'enseignant Ngouda Mboup et Lansana G. Sakho, les surprises de Sonko.

Le président de Pastef les patriotes se fait de nouveaux compagnons dans sa dynamique de conquête de la magistrature suprême. Ousmane Sonko a restructuré son parti avec l'entrée de nouvelles têtes très connues des sénégalais.



Il s’agit d’abord, du constitutionnaliste Ngouda Mboup, du colonel Abdourahim Kébé et de l’ancien directeur général de l’Onas, Lansana Gagny Sakho. Il est désormais en charge de la coordination et du suivi des programmes politiques et des travaux des commissaires scientifiques.



À la retraite, le colonel Abdourahim Kébé, qui a témoigné son estime et son soutien au leader des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité, occupe également un poste stratégique dans le nouveau bureau du Pastef. Il sera chargé des questions de défense et de sécurité publique pour le parti. L’ancien du parti Rewmi va donc, au-delà de la politique, partager son expérience dans le domaine de la défense et de la sécurité avec les patriotes.



Quant au constitutionnaliste et enseignant à l’université, Ngouda Mboup, il sera chargé de la présidence de la haute autorité de régulation du parti. Il sera secondé par Ngagne Demba Touré, Mamadou Salif Sané, Enseignant-chercheur/UGB, non membre du parti ; Mame Baye Niass, membre du parti; Fatimata Sira Sarr, membre du parti.