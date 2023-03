Restriction des libertés : Amnesty International peint en noir la situation du Sénégal.

Les droits à la liberté de réunion et d’expression ont été restreints au Sénégal entre 2022 et 2023. C’est ce qu’a révélé le dernier rapport d’Amnesty International qui fait la situation des droits humains dans plus de 150 pays à travers le monde.



Pour ce qui est de la liberté de réunion, Amnesty International qui a officialisé son rapport, ce mardi, a rappelé l’interdiction par les autorités sénégalaises de plusieurs manifestations de l’opposition sur fond de tensions préélectorales.



Le 17 juin 2022, les forces de sécurité ont arrêté au moins trois dirigeants de l’opposition et en ont empêché d’autres de quitter leur domicile, afin d’éviter une manifestation interdite prévue ce jour-là à Dakar. Dethié Fall, représentant national de la liste d’opposition aux législatives, s’est vu infliger une peine de six mois de prison avec sursis pour « participation à une manifestation non autorisée ». Pour des cas plus récents, l’institution de défense des droits humains a évoqué le meurtre de manifestants au Sud du Sénégal. Selon le rapport publié, trois (3) personnes sont décédées lors des manifestations qui ont éclaté à la suite de la convocation du leader de Pastef, Ousmane Sonko au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar pour le procès en diffamation l’opposant au ministre du tourisme Mame Mbaye Niang, le 16 mars 2023. Plusieurs dizaines de personnes ont également été interpellées et placées en détention suite à ces manifestations.



Le rapport 2022-2023 d’Amnesty international a aussi souligné les atteintes à la liberté d’expression avec l’emprisonnement de députés, de journalistes, d’activistes pour « offense au chef de l’État », « diffusion de fausses nouvelles » et « diffamation », etc...



Seydi Gassama et ses camarades ont également dénoncé durant cette période, le recours excessif à la force, les cas de torture et autres mauvais traitements dont le plus marquant est l’affaire François Mancabou.



D’autres questions liées à la mendicité des enfants, la vétusté de plusieurs établissements de santé occasionnant des incendies, le changement climatique qui continue d’entraîner une érosion côtière avec des répercussions sur les moyens de subsistance.