Reprise des transports maritimes et de DDD : Ce que le Premier ministre Amadou Bâ a dit aux cadres casamançais

Il les a reçus jeudi dernier. Les cadres Casamançais ont quitté le bureau du Premier ministre sans avoir des informations précises sur la reprise de la rotation des trois bateaux qui faisaient la navette Dakar-Ziguinchor-Dakar et de la reprise de la ligne de Dakar Dem Dikk. Après avoir bien écouté les membres du collectif des cadres casamançais (CCC) le Premier ministre Amadou Bâ leur a fait comprendre que les liaisons vont reprendre incessamment, sans en préciser le début.



Avant cette rencontre, le collectif voulait rencontrer la presse pour montrer leurs préoccupations vis-à-vis de ces arrêts qui continuent de créer des désagréments aux voyageurs avec le prix de l’avion qui n’est pas à la portée des voyageurs, l’augmentation des prix au niveau des "horaires" et parfois au niveau des gares routières. Le voyage par ces dits moyens de transport est tout simplement harassant du fait surtout du chantier de la RN4 qui oblige un grand contournement jusqu’à Sédhiou pour se rabattre sur la route de Marsassoum et rejoindre la RN4 à partir de Badiouré.