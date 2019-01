Reportage en Gambie : La Sénégambie, plus qu'un slogan. une philosophie et une réalité entre deux peuples.

À quelques heures de l'inauguration du pont de Faraféni par le président Macky Sall et son homologue Gambien Adama Barrow, une équipe de dakaractu s'est rendu au pays du tombeur de Yaya Jammeh pour s'enquérir de la situation des sénégalais et avoir aussi un idée du concept Sénégambie. Entre Banjul, Sérékunda et Bakawe, faire la différence entre les sénégalais et les gambiens n'est pas chose aisée du fait de l'étroite cohabitation qui existe entre les deux pays frères. Au quai de pêche de Pakaw, nombreux sont les sénégalais qui ont élu domicile en Gambie. L'évolution de leur travail ainsi que leur situation entre le régime Barrow et celui de Jammeh, des sénégalais rencontrés en Gambie en parlent, sans oublier l'érection du pont de Faraféni qui, selon eux, va à coup sûr rapprocher davantage les deux pays et raffermir les liens de parenté qui existent entre les deux peuples...