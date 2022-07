Reportage - Hivernage et risques d'électrocution : Retour à « Fith Mith » chez une victime des décharges électriques.

L’arrivée de l’hivernage au Sénégal suscité toujours l’inquiétude des sinistrés des inondations. Cependant, il est aussi important de rappeler les phénomènes d’électrocution qui sont souvent notés en cette période.



Récemment à Fith Mith, une des communes de Guédiawaye, un jeune boutiquier du nom de Massamba a perdu la vie après avoir reçu une forte décharge de courant. Un fait qu’il aurait bien pu éviter si l’on se réfère à son voisin et premier témoin des faits. Selon Rane Ndiaye, technicien en installation électrique, les nouvelles installations dans les domiciles et entreprises devraient permettre d’éviter les phénomènes d’électrocution et de court circuit. Pour les secouristes Momodou Cissé et Ibrahima Fall ancien pompier, chaque personne devrait avoir des notions de premiers secours pour se prémunir des dangers étant donné que l’intervention des services de secours accuse quelques retards.



Ainsi, il lance un appel au gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour sensibiliser le peuple, augmenter les moyens des services de secours afin d’éviter ce genre de drame.