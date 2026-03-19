[ Reportage ] Football : le retrait du trophée de la CAN au Sénégal provoque colère et indignation des supporters

La décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer le trophée au Sénégal continue de faire réagir avec force, provoquant incompréhension et colère chez de nombreux supporters rencontrés, qui dénoncent une mesure jugée précipitée, voire injustifiée, et parlent ouvertement de scandale au sein de l’instance dirigeante du football africain, tout en exhortant la Fédération sénégalaise de football ( FSF) à ne pas rester silencieuse et à saisir les juridictions sportives internationales afin de faire toute la lumière sur cette affaire et défendre les intérêts du football sénégalais...
Autres articles
-
[🛑DIRECT] Forfait en finale : la FSF face à la presse pour clarifier la situation
-
Cabinet fantôme à Rufisque: un patient meurt, une pseudo-infirmière arrêtée…les dessous inquiétants d’un cabinet médical illégal
-
Saly : un vigile, 3 kg de haschich et une villa piégée… les dessous explosifs derrière les murs de la résidence "Les Cottages"
-
Korité 2026 : forte mortalité des poussins, hausse des coûts de production et risque de pénurie de poulets chez les éleveurs
-
[ Reportage ] Grand-Yoff : au marché Bignona, les vendeurs de porc s’opposent à un déguerpissement à l’approche de Pâques