Report de la présidentielle : La coalition Khalifa Président oppose un niet catégorique

La coalition Khalifa Président est contre toute idée de report de la présidentielle du 25 février 2024. Dans un communiqué, il exprime « son opposition catégorique à toute tentative de report de l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024 ».



A ce titre, « la coalition Khalifa Président rappelle que le respect du calendrier électoral a été un accord du dialogue politique passé et est essentiel pour garantir la crédibilité et la légitimité du processus démocratique. Tout report compromet ces principes fondamentaux et porte atteinte aux droits fondamentaux et porte atteinte aux droits démocratiques que notre peuple a durement acquis ».



Sur ce, « la coalition Khalifa Président alerte également qu’un report peut-être lourd de conséquences, car le non -respect du calendrier républicain ouvrirait la voie à une instabilité politique inédite, jetant le Sénégal dans une période d’incertitude aux conséquences désastreuses ».



Ainsi, « la coalition Khalifa Président s’oppose fermement à toute violation de la loi qui installerait une crise de légitimité et menacerait la stabilité de notre pays. Elle appelle toute l’opposition et les forces vives à faire barrage contre toute tentative de coup d'État institutionnel et pour la préservation de notre démocratie dans le respect du droit et de la volonté populaire ».



Toutefois, la coalition Khalifa Président fera face à la presse ce samedi 03 février 2024 à partir de 15 heures pour se prononcer plus largement sur la question et toute autre question d’actualité.