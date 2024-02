Report de l’élection présidentielle : Les candidats rejettent la décision du chef de l’État et promettent de battre campagne à partir de demain

Les candidats en lice pour la présidentielle de février prochain font bloc après le discours du président de la République Macky Sall pour contester la décision abrogeant le décret qui avait convoqué le collège électoral. Ils se sont retrouvés cet après midi au siège du président Déthié Fall et ont tous rejeté la décision et appellent à une mobilisation générale. « Nous rejetons cette décision et appelons à poursuivre notre campagne. Cette décision c’est simplement inique et constitue une continuation de son mandat. Notre coalition rejette fermement la décision du président Macky Sall et engage ses militants à poursuivre la campagne électorale », soutient le représentant de Bassirou Diomaye Faye.







Aliou Mamadou Dia à son tour, considère cette décision du président Macky Sall comme « une honte pour le Sénégal ».



« Le président Macky Sall n’a pas le droit de faire reporter l’élection. Il ne respecte pas la constitution. Nous devons avoir des dirigeants dignes et démocrates. Nous rejetons fermement cette décision du chef de l’État et nous disons que cette situation implique tous les sénégalais. Nous devons nous mobiliser et récupérer notre souveraineté. Si nous ne nous levons pas, nous risquons de devenir des esclaves. Nous allons commencer notre campagne dès demain », indique le candidat du PUR rejoint dans cette idée par le candidat Cheikh Tidiane Dieye. « Nous sommes dans un État antidémocratique. Le 02 avril prochain, le chef de l’État ne seras plus notre président… Il n’avait pas le droit de rapporter cette décision de convoquer le collège électoral. J’irai battre campagne dès demain avec toutes mes équipes. Nous appelons également la communauté internationale à intervenir... »







Dans son intervention, Déthié Fall dit ne pas avoir les mots pour qualifier cette nouvelle décision qui montre que « le Sénégal est très en retard en matière de démocratie. » « Nous devons de rappeler au président de la République qu’il avait donné sa parole de respecter et à faire respecter la constitution. »







Papa Djibril Fall, Anta Babacar Ngom, Thierno Alassane Sall, Mame Boye Diao, Habib Sy, ont tous défini la sortie du chef de l’État comme « une haute trahison. »



« Le président de la République n’a pas respecté sa parole. Mais nous comptons débuter notre campagne et appelons la population à une grande mobilisation… », proclament-ils.