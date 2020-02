Réponse à l’épidémie du coronavirus : Réunion d’urgence des ministres de la santé de la Cedeao au Mali.

Abdoulaye Diouf Sarr est attendu à Bamako ce vendredi 14 février 2020 où il doit prendre part à la réunion d’urgence des ministres de la santé de la Cedeao sur la préparation et la réponse à l’épidémie du nouveau coronavirus. Ministre en charge de la santé, ses homologues et lui ont tenu à se rencontrer pour échanger de vive voix ‘’face à la transmission interhumaine du coronavirus associée à la propagation rapide de cette maladie’’.



Dans un contexte de mondialisation, ils ont jugé ‘’urgent pour chaque pays de mettre en place des outils de surveillance et de diagnostic ciblant le nouveau coronavirus afin de mieux préparer la réponse à d’éventuels cas ou épidémie. C’est d’ailleurs, dans ce contexte que l’Organisation ouest africaine de la santé (Ooas) a souhaité renforcer les capacités des entités nationales et régionales de la région Cedeao pour la surveillance et la détection précoce des épidémies de coronavirus (Covid 19), a appris Dakaractu.



Il sera question, lors de cette réunion de coordination de haut niveau ‘’d’examiner une approche commune de préparation pour les pays membres de la Cedeao et d’harmoniser les stratégies régionales de préparation pour la prévention, la détection précoce et le contrôle du nouveau coronavirus (Covid 19)’’.



À charge alors, pour les acteurs d’identifier aussi les principaux besoins et défis et d’évaluer l’état de préparation régionale et nationale afin de faire face à cette épidémie. Il faut cependant signaler que cette rencontre prévue dans la capitale malienne va réunir les ministres de la santé des 15 Etats membres.