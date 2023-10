Renouvellement du bureau de l’Assemblée nationale : Cette brouille entre Taxawu et Pastef qui risque de profiter à Benno

Groupe Wallu : Mamadou Lamine Thiam

Ce samedi, la 14e législature va accueillir les députés après quelques mois de vacances. Il sera question d’ouvrir la session ordinaire 2023-2024, mais aussi, l’installation du nouveau bureau de l’Assemblée nationale.Lors de l'ouverture de la session, le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop va d’abord procéder à l'appel nominatif des députés pour constater si le quorum fixé à l'article 6 est atteint ou pas, avant de déclarer la session ouverte. L'élection du Bureau va ainsi suivre. Mais cette élection du bureau risque de connaître des chamboulements et déséquilibres dans les rangs de Yewwi. En effet, après avoir refait les calculs, Benno pourrait profiter de cette « désunion » dans Yewwi pour disposer de plus de membres dans le bureau. Un vice-président, un secrétaire élu et le deuxième questeur pourrait revenir à la coalition présidentielle parlementaire. Pour le compte de Yewwi, il y’avait dans le bureau, Bara Gaye comme vice-président, Fatou Guèye et Gnima Goudiaby. Aïcha Touré, membre de Pastef était la deuxième questeur dans le précédent bureau.Babacar Abba Mbaye, membre de Taxawu était secrétaire élu, Awa Diène du PUR, également est secrétaire élue. En faisant ainsi les calculs selon le « plus fort reste » Benno Bokk Yakaar pourrait se retrouver avec une plus forte moyenne. Les postes de vice-président et de questeur sont attribués en donnant la priorité au groupe ayant obtenu le plus de voix.En effet, sur les 53 députés de Yewwi, Taxawu en a 14 , Pastef 23. En effet, le divorce entre Yewwi Askan Wi et Pastef ne semble être plus qu’une question de temps. D’ailleurs, faut-il le rappeler, lundi dernier lors d’une rencontre en prélude de la préparation de l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée nationale, des députés de Yewwi se sont retrouvés au siège du PUR pour une réunion à laquelle Taxawu n’était pas convié. L’atmosphère de cette ouverture ce samedi semble donner des indications sur la composition nouvelle du bureau de l’assemblée nationale.Il est à préciser, dans le règlement intérieur, en son article 20 alinéa 5, « le député qui démissionne de son groupe ne peut, en aucun cas, s'affilier à un autre groupe parlementaire au cours de la législature ». Ainsi, Khalifa Sall et ses camarades de Taxawu seront sous le coup de cet article même si, d’autres part, ce divorce avec Pastef donnerait plus de voix à l’autre camp d’en face.Voici, en guise de rappel, la composition du bureau précédent :VICE-PRÉSIDENTSPremier Vice-Président : Abdoulaye Diouf SarrDeuxième Vice-Président : Aissatou Sow DiawaraTroisième Vice-Président : Docteur Malick DiopQuatrième Vice-Président : Yetta SowCinquième Vice-Président : Mamadou Bara GayeSixième Vice-Président : Mame Fatou GuèyeSeptième Vice-Président : Mamadou Lamine DialloHuitième Vice-Président : Gnyma GoudiabySECRÉTAIRES ÉLUSPremier : Ndèye Lucie CisséDeuxième : Karim SèneTroisième : Astou NdiayeQuatrième : Babacar MbayeCinquième : Awa DièneSixième : Abdoulaye DiopQUESTEURSPremier questeur : Daouda DiaDeuxième questeur : Aïcha TouréPRESIDENTS DE GROUPE PARLEMENTAIREGroupe Benno Bokk Yakaar : Omar YoumGroupe Yewwi Askan wi : Birame Soulèye Diop