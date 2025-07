Rencontre avec la diaspora de l’APR : Abdou Mbow transmet le message de Macky Sall et rassure pour la reconquête du pouvoir

Le porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République poursuit son séjour dans la capitale Française à la rencontre de la Diapora. Abdou Mbow qui félicite d’entrée les sénégalais de l’extérieur qui soutiennent le président de l’APR ainsi que la vision qu’il porte pour le Sénégal, a adressé le message de l’ancien chef d’État. « Le président Macky Sall se rappellera toujours de l’apport de la diaspora sénégalaise sur son élection à la tête du Sénégal. D’ailleurs, c’est dans cette salle mythique que tout est parti quand il a été décidé en décembre 2008, de créer l’Alliance pour la République. Vous avez été en première ligne dans la formation, l’expansion, l’édification et le rayonnement du parti », a rappelé le député portant le message de son leader et qui se souvient du lancement des activités du parti en janvier 2009 avec un meeting à Saint-Denis.







Un moment également, pour le porte-parole adjoint de l’APR, de rendre hommage à la diaspora républicaine qui, pour rappel, avait décidé de payer la caution du candidat Macky Sall pour l’élection présidentielle de 2012.







« Notre parti a toujours compris la puissance et l’importance de la diaspora. Le parti a toujours eu une attention particulière pour ces femmes et ces jeunes vivant hors du Sénégal et qui contribuent à l’économie du Sénégal. D’ailleurs, la contribution de la diaspora dépasse largement l’aide publique au développement », a ajouté l’ancien président du groupe parlementaire BBY.







Pour finir, Abdou Mbow a tenu à rapporter cette initiative de l’ancien président Macky Sall qui avait fait de la diaspora, la 15e région du Sénégal. Le porte-parole de l’APR lance un message de mobilisation destinée à la diaspora, invitée à faire face au nouveau régime pour poursuivre « la dynamique d’émergence. »