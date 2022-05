Remaniement: l'historien Pap Ndiaye nommé ministre de l'éducation nationale

Le grand jeu des chaises musicales. Ce vendredi, l'historien spécialiste de la condition noire et de l'histoire sociale des États-Unis Pap Ndiaye a été nommé ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse selon les informations de BFMTV. Il remplace donc Jean-Michel Blanquer, en place depuis mai 2017. La passation de pouvoir est prévue ce vendredi à 18h.

L'année dernière, l'universitaire agrégé d'histoire avait été nommé à la tête du Palais de la Porte Dorée, et dirige notamment le Musée national de l'immigration. À cette occasion, il avait expliqué au Monde que sa préoccupation « est de ne plus mettre des pans de notre histoire sous le tapis ». Dans une interview donnée à Ouest-France mardi dernier, il regrettait l'histoire migratoire était « mise de côté » en France.

L'école, un des grands chantiers de Macron

« Les questions d’immigrations n’ont pas leur place dans le récit national. Or, c’est pourtant essentiel si l’on veut comprendre notre histoire », a-t-il expliqué.

Par le passé, il a enseigné à Sciences Po Paris et à l'EHESS. Outre ses écrits sur les États-Unis, l'historien a également publié des articles sur la condition des populations noires en France à la fin des années 2000.

Son rôle au sein du gouvernement prévoit d'être particulièrement important. En effet, Emmanuel Macron avait assuré que l'école était l'un de ses trois grands chantiers pour son deuxième mandat.