Remaniement : Lat Diop est le nouveau patron du sport sénégalais !

L’ancien directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase), Lat Diop, vient d’être nommé ministre en charge des sports, ce mercredi, à l’issue des concertations ayant abouties à la formation du nouveau gouvernement du Président Macky Sall. Il succède ainsi à Amadou Bâ, le Premier ministre qui assurait l’intérim depuis le départ de Matar Bâ du ministère des sports. Lat Diop retrouve plusieurs chantiers en cours avec notamment le programme de réhabilitation des stades municipaux. Mais surtout à quelques mois de la prochaine Coupe d’Afrique de football des nations (CAN) 2024 au mois de janvier en Côte d’Ivoire.



Âgé de 51 ans, Lat Diop est un pur produit de l’école nationale d’administration et de magistrature du Sénégal (Enam.) Il fut un agent de l’Administration Publique, Directeur de la Coopération et des Financements Extérieurs au Ministère du Budget et Administrateur de la Banque Ouest Africaine de Développement ainsi que le poste de Gouverneur suppléant pour le Sénégal au Fonds Mondial d’Investissement. Ceci, en plus d’un passage au Ministère de l’Intérieur et au Ministère de l’Économie et des Finances en qualité de directeur de l’Investissement. Un spécialiste de la gestion administrative et financières aux commandes du sport sénégalais.