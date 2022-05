Réinterprétation de l'identité dans le discours politique de l'Imam Khomeini (S.E. Dr. Mohammad Reza Dehshiri, Ambassadeur de la République Islamique d’Iran au Sénégal)

La question de l'identité constitue une question très importante dans le domaine des sciences humaines telles que la philosophie, la science politique, la sociologie et la théologie. En fait, la question de l'identité est une question interdisciplinaire et multiforme qui englobe l'identité individuelle, sociale, nationale et universelle de l'homme. La réflexion sur l'identité dans les sociétés islamiques, dispose d’une importance majeure en raison des caractéristiques communautaires de l'identité islamique et de la force du patriotisme dans les sociétés musulmanes, de telle sorte que nous pouvons identifier un large éventail des érudits musulmans, qui ont exprimé leur vision sur les composantes de l’identité nationale des pays musulmans.



Parmi eux, l’Imam Khomeini y dispose des idées pertinentes. Il a été une personnalité marquante de l'histoire, ayant joué un rôle sans précédent qui a dépassé toute limite de temps et/ou d'espace, parce que ses idéaux et ses pensées continuent d'attirer les fidèles dans les différentes parties du globe. La pensée politique de l'imam Khomeini a été d'une telle dimension que son esprit directeur reste vivant dans les sociétés musulmanes. Ainsi, grâce à sa personnalité multiforme et intégrée, il maîtrisait parfaitement un éventail de disciplines islamiques. Il n'était pas seulement un juriste, mais aussi un philosophe, un mystique et un commentateur du Coran. Il a présenté un nouveau discours politique dans le monde musulman basé sur la volonté d'une nation justicialiste et indépendantiste pour l’autodétermination et pour l’approbation de sa propre identité comme une réponse naturelle aux exigences de l'ère contemporaine.



Imam Khomeini en tant que jurisconsulte mystique, homme politique révolutionnaire et fondateur de la république islamique d’Iran, a prêté une attention sérieuse et particulière à l'identité nationale dans les sociétés islamiques, et a également poursuivi la redéfinition de l'identité nationale aux niveaux théorique et pratique. La victoire de la révolution islamique dirigée par l'Imam Khomeini a fourni pour la première fois une bonne occasion de revoir et de reconstruire l'identité nationale conformément à la fusion de la modernité avec la religion. Par exemple, son accent sur la structure de la république en tant que structure du gouvernement islamique à l'époque actuelle et son harmonisation avec les principes de l'Islam, a été une étape importante dans l'introduction de concepts, d'institutions et de structures modernes dans la pensée politique de l'Islam à l'époque contemporaine.



L'Imam Khomeini a proposé des principes importants pour la reconstruction de l'identité nationale conformément aux conditions de la nouvelle ère ainsi que le contexte humain et religieux des sociétés islamiques. Il a opté pour la renaissance de l'identité nationale, qui vise à faire une sorte de "construction de l'identité", au niveau individuel puis social, qui conduira à la confiance en soi, au déni du "faux self" de l'occidentalisation, à la non-domination des Grandes Puissances arrogantes, à la défense de patrie par le dépassement de soi, à la recherche du progrès et à l'espoir en l'avenir. Il a pu résoudre le problème de la dualité entre l'identité islamique et l'identité nationale, en mettant en relief la part importante de l'élément religieux dans l'identité nationale et en établissant la solidarité sociale et la détermination nationale dans l’ancrage de l'unité islamique. L’Imam Khomeini a procédé à une sorte de "construction identitaire" à tel point qu’il a pu établir la compatibilité entre les identités à différents niveaux et couches de l'individu, du collectif ou du national ainsi qu’entre les identités religieuses, ethniques, professionnelles, locales et nationales.



La réflexion sur le discours et la pensée politiques de l'Imam Khomeiny eu égard à l’identité démontre que l’Imam Khomeini définissait les éléments tels que la confiance en soi et le retour à soi comme critères pour la restructuration de l’identité et de la conscience sociale des musulmans. En général, l'orientation particulière de l'Imam Khomeini envers la religion a fait de l'identité religieuse synonyme d'identité politique, et à son avis, l'identité politique va de pair avec l'identité religieuse. Donc, selon l’Imam Khomeiny, l'identité politique ne signifie pas politiser l'identité mais synthétiser la religion et la politique au sein de l’identité.



Le discours politique de l'Imam Khomeini reposait sur deux piliers: La République et l'Islam en tant que les éléments les plus importants de l’identité politique, de telle sorte que l'établissement d'un système démocratique basé sur les enseignements authentiques de la religion divine de l'Islam, contribue au chevauchement de l’identité nationale et l’identité religieuse. Ainsi, dans le discours de l'imam Khomeiny, les éléments de base de la reconstruction de l'identité nationale sont centrés autour de l'axe des valeurs religieuses. En d’autres termes, l’identité se réalise par le biais de l'interaction entre la religion et la politique dans le discours du retour à soi, l'augmentation du niveau de prise de conscience des peuples pour l’affirmation de soi selon leurs capacités indigènes et la confrontation face au discours égoïste de l'occidentalisme. Ainsi, l’Imam Khomeini prônait pour la superposition et la complémentarité des identités révolutionnaire, islamique, nationale et moderne. De ce fait, l’Imam Khomeini était pionnier de la reconstruction de l'identité nationale iranienne face au flot de transformation culturelle exogène visant à l’aliénation des peuples musulmans. Tout en refusant la soumission aveugle aux valeurs occidentales, il était pour tirer parti des apports modernes et des réalisations utiles et positives de la modernité.



L’Imam Khomeini énonçait les critères et les conditions préalables de la reconstruction de l’identité nationale en insistant sur l’approbation et l’affirmation de soi et non pas par le biais de la négation de l’autrui. Cette identité constitutive, affirmative et constructive visait à la synthèse des structures traditionnelles et modernes. L'Imam Khomeini (ra) tout en déclarant explicitement que l'islam n'est pas opposé au progrès ni à la modernité, mais opposé à toute sorte de corruption, préconisait l’utilisation de nouveaux mécanismes modernes de manière à promouvoir la science, la technologie et l'éducation pour le progrès national tout en refusant la promiscuité sexuelle qui conduit à la dégradation de la culture social. Pour lui, l'identité nationale peut être reconstruite par le biais de l’affirmation de l'indépendance culturelle, politique, économique, etc. Bien sûr, le premier pas vers l'indépendance, pour lui, était de se libérer de la dépendance intellectuelle. Il considérait le retour à l'originalité nationale et islamique comme condition nécessaire pour tous les musulmans du monde. Selon lui, les musulmans ne seront pas en mesure d'atteindre une véritable indépendance face à l’hégémonie des Grandes Puissances arrogantes tant qu'ils n'auront pas retrouvé leur identité par le retour à soi. Ainsi, le retour aux éléments originels de l'identité nationale par l’affirmation de soi signifie que le monde musulman devrait s’affirmer et se reconstruire en se basent sur ses propres potentialités intellectuelles et capacités tangibles et intangibles sans pour autant être détourné de sa voie directe par l'aliénation ou l’occidentalisation.



Pour conclure, l’Imam Khomeini soutenait que l’identité devrait être enracinée dans le contexte culturel et social du monde musulman, tout en restant ouvert vers le monde, pour qu’on puisse s’acheminer vers le progrès et construire une civilisation islamique moderne basée sur les complémentarité des identités nationale, religieuse et moderne.