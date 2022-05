Régulation de la presse / « Un secteur comme celui des médias doit être régulé mais il ne s’agit pas de gendarmer » (SG Synpics)

Le SG du Synpics, Bamba Kassé, a montré sa plus grande préoccupation sur la floraison des réseaux sociaux et son lot d’insanités qui dépravent la jeunesse Sénégalaise. Présentant le cahier de doléances des acteurs de la presse qui coïncide avec la journée internationale de la liberté de presse, le syndicaliste appelle le président de la République à réguler les réseaux sociaux et la création de médias en ligne. « Vous permettrez qu’on vous dise notre inquiétude sur le fait que la propriété des médias soit une nébuleuse, que la création de médias professionnels soit sans contrôle, que n’importe qui, sénégalais ou étranger, puisse se lever et créer un canal de diffusion du faux à destination de notre population et particulièrement de notre jeunesse, et de mettre ainsi en danger par la propagande, les fondements de notre République. »« Un secteur comme celui des médias doit être régulé. Il ne s’agit pas de gendarmer les producteurs et diffuseurs de contenus informationnels, mais d’établir un cadre juridique de responsabilité et de se donner les moyens de contrôle et de surveillance idoine pour le bien de nos populations. Pour préserver notre jeunesse. C’est possible Monsieur le Président de la République et ce n’est pas un luxe, surtout pour des pays comme le Sénégal, qui reste un îlot de stabilité. Vous comprendrez donc, Excellence Monsieur le Président de la République que nos revendications structurelles demandant une réactualisation de la Régulation avec la prise en charge du secteur digital par un organe de Régulation plus efficace que l’actuel, soit encore actuel. Devrions-nous aller vers une interconnexion CNRA-CDC et ARTP pour avoir le bon système ? c’est une question ! Nos assises des médias y apporteront certainement une réponse qui, on l’espère, sera examiné avec soin par son Excellence », conclut Bamba Kassé.