Réglementation du secteur de la boulangerie : Les acteurs en conclave à Dakar pour une meilleure application des règles

Afin de veiller à l'application stricte de la réglementation, notamment des règles de distribution et de la consommation du pain au Sénégal, les acteurs du secteur et le ministre du commerce et des PME, Mme Aminata Assome Diatta, ont ouvert de larges concertations à Dakar.

Cette large concentration qui réunit les différentes parties prenantes venues de toutes les régions du pays cherchent à trouver les moyens pour assurer la performance du secteur de la boulangerie. Il s'agira pour les acteurs de redéfinir les modalités d'application de la distribution et de la vente du pain et d'en informer les différents acteurs qui seront formés à l'utilisation des certaines plateformes numériques pour la vente du pain...