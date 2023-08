Réformes de la sécurité privée au Sénégal: le Synatracom interpelle le ministre de l’intérieur pour l'assainissement du secteur

Le Syndicat autonome des travailleurs du commerce (Synatracom) affilié à l’Unsas a demandé ce 3 août, au ministre de l’intérieur de dépoussiérer le projet de loi et le décret d’application portant réforme de la sécurité privée au Sénégal et qui entend, dans ses prérogatives, renforcer la convention collective nationale du secteur de la sécurité privée au Sénégal. Le but visé selon le secrétaire général du Synatracom, Doudou Keita, à donner la possibilité au président de la République de le faire adopter à l’Assemblée nationale.



« Le comité de rédaction a terminé l’élaboration du projet (…) une fois que ces réformes seront adoptées comme la convention, il y aura une autorité de régulation qui sera l’interface entre le ministre de l’intérieur et le secteur de la sécurité privée au Sénégal», a confié Doudou Keita. A l’en croire, l’entité aura en charge de délivrer les attestations d’exercer et d’assainir le secteur de la sécurité privée au Sénégal afin de répondre aux normes internationales. L’adoption du projet de loi est une nécessité dans un contexte mondial marqué par des séries de violences, renseigne Doudou Keita qui s’exprimait à l’occasion d’un atelier de formation des leaders syndicaux du secteur de la sécurité privée sur la convention collective nationale du secteur de la sécurité privée dans le pays.