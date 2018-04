Réélection de Macky Sall : Cheikh Kanté promet de mobiliser 3 millions d’électeurs

« Notre plate-forme vise à faire voter 3 millions de Sénégalais sur l’ensemble du territoire national pour réélire le président Macky Sall dès le premier tour. Pour atteindre cet objectif, on compte sur les jeunes et sur les femmes », telle est l’ambition affichée par Dr Cheikh Kanté, ce samedi, de l’esplanade du stade Léopold Sédar Senghor, où a été lancé le mouvement de soutien dénommé « Liggey Sénégal Am Ndam » fondé par la chanteuse Kiné Lam. Pour ce faire, le ministre en charge du Plan Sénégal émergent a exhorté, les Sénégalais à aller « massivement » s’inscrire sur les listes.



« Chacun a le droit de choisir son camp. La majorité des Sénégalais a choisi de nous accompagner pour réélire le président Macky Sall. En un temps record, on a enregistré d’importants résultats. Ce n’est pas en brûlant des pneus qu’on installera le Sénégal sur les rampes de l’émergence. C’est en travaillant comme le fait le président Macky Sall qu’on installera le Sénégal sur les rampes de l’émergence », a aussi déclaré M. Kanté.



Ce dernier a promis de tout mettre en œuvre pour que les femmes qui accompagnent Kiné Lam bénéficient des bourses pour l’entreprenariat rapide, qui sont alimentées grâce à une dotation de 30 milliards de F Cfa inscrite dans le budget 2018.