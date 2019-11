Réduction de l’émission de Gaz à effet de serre : La ville de Dakar élabore son plan climatique énergie territoriale.

Le maire de Dakar, Soham Wardini, a présidé ce mardi un atelier de partage des résultats du bilan des émissions de gaz à effet de serre. Une rencontre qui, selon elle, est d’une importance capitale pour la ville qu’elle dirige. En effet, « la ville de Dakar, à l’instar des grandes villes du monde, contribue de manière croissante et significative à d’émissions de gaz à effet de serre qui ont engendré le processus du réchauffement climatique », soutient l’ambassadrice de la convention des maires en Afrique subsaharienne.



Ainsi, consciente du réchauffement global et de la forte vulnérabilité au changement climatique, Dakar s’est engagée à élaborer son plan climatique énergie territoriale (Pcet). « Ce plan permettra à sa ville de mettre en place une stratégie d’adaptation au changement climatique et réduction de ses émissions de gaz à effet de serre avec un plan d’action chiffré et calibré dans le temps et dans l’espace des dix-neuf communes qui constitue les départements de Dakar », explique Soham Wardini.



Mieux, dit-elle, l’élaboration du Pcet repose sur « la réalisation d’un diagnostic participatif, l’étude de vulnérabilité et du bilan des émissions de gaz à effet de serre du territoire et du patrimoine de la ville. Ces études ainsi finalisées, permettront l’organisation de conférences territoriales pour la planification de l’action climatique ».





Elle a aussi exprimé toute sa satisfaction à présider cet atelier qui, selon elle, montre l’effort des villes africaines à contribuer dans la mise en œuvre des Cdn et l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris. Il faut noter que l’atelier est co-organisé par le C40, l’union européenne, Sustainable Energy Africa (Sea), Enda énergie, les directions et services de l’Etat.