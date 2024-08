Recrudescence des accidents : le président de la République annonce l’organisation des États généraux des transports publics

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a chargé le ministère des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens d’organiser les États Généraux des Transports Publics pour favoriser une transformation rapide et complète du secteur. Dans un communiqué du ministère des infrastructures et des transports terrestres et aériens, la préparation de cette rencontre nationale se déroulera les 19, 20, 21 et 22 août 2024 au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.







Ce séminaire, réunissant plusieurs participants issus du transport routier, a pour objectif d’harmoniser les positions des différents acteurs du secteur. La cérémonie d’ouverture, présidée par le Malick Ndiaye, Ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens, se tiendra le 19 août 2024 à partir de 08 heures 30.