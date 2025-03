Recours en rétractation contre la décision en faveur de Mansour Faye : « C’est un fake ! Aucune requête ne suspend l’exécution de la décision du juge » (Me Amadou Sall)

L’ancien ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement sous Macky Sall a obtenu hier une décision favorable après l’interdiction qui lui était faite de quitter le territoire national. Le juge des référés de la Cour suprême a statué ce vendredi, ordonnant à la police de l’air et des frontières de lever cette restriction et de respecter la liberté de circulation de Mansour Faye.



Cependant, des informations ont circulé dans la presse évoquant un recours en rétractation contre cette décision. Contacté par téléphone, Me Amadou Sall, l’avocat de Mansour Faye, apporte des clarifications et s’interroge : « Comment une décision de justice rendue hier à 18h, alors que le greffe avait déjà fermé ses bureaux, pourrait-elle faire l’objet d’un recours ? »



Dans un tweet, Me Sall dénonce ces allégations : « Après la victoire de Mansour Faye contre l’État, des fake news circulent sur une prétendue requête en rétractation déposée après la fermeture de la Cour suprême, alors que la décision n’a même pas encore été notifiée. »



Enfin, l’avocat rappelle qu’en matière civile, « aucun recours n’a d’effet suspensif devant la Cour suprême ».