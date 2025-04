Recours contre la loi interprétative de l’amnistie : l’opposition parlementaire utilise le droit contre « l’injustice institutionnalisée »

Une nouvelle étape a été franchie dans le débat politico-juridique autour de la loi interprétative de l’amnistie de 2024. Ce mardi, un groupe de 23 députés de l’opposition, dont 13 de la Coalition Takku Wallu Sénégal et 10 non-inscrits, a saisi le Conseil constitutionnel pour demander l’annulation de ce texte controversé. Selon ces parlementaires, la loi viole les principes fondamentaux de l’État de droit et instaure une « justice sélective » au service d’intérêts politiques.



Cette démarche intervient dans un contexte national encore marqué par les tensions politiques des dernières années. L’amnistie de 2024, initialement présentée comme un outil d’apaisement, avait déjà suscité des critiques. Mais c’est son interprétation récente, défendue par la majorité présidentielle comme une clarification juridique, qui a relancé les controverses. L’opposition y voit une manœuvre pour protéger certains acteurs politiques tout en maintenant des poursuites contre d’autres.



Une loi qualifiée d’« inique » et d’« inconstitutionnelle »



Lors d’une conférence de presse à Dakar, le député Mbaye Dione, représentant les non-inscrits, a expliqué les motifs du recours. Il affirme que la loi crée une inégalité devant la justice en favorisant certains justiciables : « Elle garantit l’impunité aux partisans d’un projet politique précis, tandis que d’autres citoyens restent soumis à la rigueur de la loi », a-t-il déclaré, sans nommer directement le parti PASTEF.



Le recours, soutenu par des experts en droit constitutionnel, argue que la loi dépasse les limites du pouvoir législatif et rompt l’égalité devant la loi, violant ainsi la Constitution sénégalaise. L’initiative a été lancée avec le nombre requis de signataires (17), malgré les tentatives de la majorité d’en minimiser l’impact.



Un risque pour la justice et les forces de sécurité ?



L’opposition met aussi en garde contre les conséquences pour les forces de défense et de sécurité, dont le traitement judiciaire dépendrait, selon elle, des orientations politiques du moment. « Cette loi fait peser sur nos soldats une présomption de culpabilité basée non sur des preuves, mais sur des discours populistes », dénonce Mbaye Dione. Les signataires estiment que cette situation fragilise les institutions et menace la cohésion nationale.



Le débat dépasse ainsi le cadre juridique pour toucher à la mémoire collective et aux valeurs nationales. « Cette loi questionne notre conscience historique », affirment les députés, soulignant que l’enjeu dépasse les clivages politiques.



Une justice sous pression



Les députés de l’opposition ont réaffirmé leur attachement à l’indépendance de la justice, se disant confiants dans l’impartialité du Conseil constitutionnel. Mais ils préviennent : le combat contre cette loi se poursuivra au-delà de l’instance judiciaire, dans la société civile et l’espace public.



Pour eux, il s’agit d’un combat à trois niveaux : juridique (respect de la Constitution), politique (opposition à une « dérive autoritaire ») et symbolique (défense des valeurs républicaines).



Quelles suites ?



Le Conseil constitutionnel a désormais plusieurs semaines pour examiner la recevabilité et le fond du recours. L’issue reste incertaine, mais l’opposition se dit déterminée. Elle appelle les citoyens à une mobilisation intellectuelle et civique pour défendre, selon elle, l’État de droit.



« La saisine du Conseil constitutionnel n’est qu’un début », conclut le communiqué .