Reconquête de Dakar : Benno enregistre de nouvelles adhésions !

Cette rencontre a aussi vu la participation de hauts responsables du PEPS/Coalition And Liggey Sunu Gokh comme Souleymane Diallo, le maire de la commune de Wassadou, du Coordonnateur des Cadres Mamadou Lamine Bâ, de l’honorable député Aliou Dembourou Sow, de Talla Sylla (représentant la Coalition présidentielle BBY) .

À quelques mois de la présidentielle de 2024, la coalition Benno Bokk Yakaar enregistre de nouveaux membres à travers la coalition « Peps/Coalition And Liggey Sunu Gokh » ayant à sa tête, Mamadou Salif Sow. Après les faibles résultats enregistrés dans la capitale sénégalaise, plus de 500 responsables dudit parti dans la région de Dakar entendent relancer la reconquête de Dakar. L’occasion a été saisie hier au siège du conseil économique social et environnemental où le président de la coalition Peps/Coalition And Liggey Sunu Gokh a présenté les nouveaux adhérents en présence de Abdoulaye Daouda Diallo.« Cette mobilisation en dit long sur l’importance de la rencontre de ce jour. Voilà plus de 500 responsables politiques venus de la région de Dakar et qui entendent accompagner la vision du président Macky à nos côtés et nous entendons, ensemble, reconquérir les bases perdues lors des dernières consultations électorales », a soutenu le maire de Dialambéré qui se réjouit de la diligence du président du Conseil économique, social et environnemental qu’il considère comme une interface au niveau de la coalition Benno. Pour ces prochaines échéances électorales, il n’y a qu’un seul et unique candidat pour 2024, c’est le président Macky Sall. Et il poursuit : « Notre interface avec le Président de la République n’est personne d’autre que le Président ADD. Voilà un homme compétent, un grand commis de l’État, un fidèle parmi les fidèles du Chef de l’État. Nous croyons dur comme fer qu’il est la clef de la victoire de BBY à Dakar et partout au Sénégal. Avec lui, les futures batailles seront gagnées avec brio et nous en sommes sûrs. Il n’est pas dans les lobbies et autres coups bas et ce qui le démange, c’est la réussite du Président de la République, s’est-il expliqué, avant d’annoncer une série de tournées dans tous les quartiers, les Communes, départements de Dakar et à l’intérieur du Sénégal (14 régions). Pour lui, ce sera une manière de montrer que le Président Abdoulaye Daouda Diallo a une envergure nationale incontestable.