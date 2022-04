Réconciliation de la famille enseignante républicaine : les enseignants de Kolda réitèrent leur engagement auprès de Macky Sall.

Les enseignants républicains de Kolda et Sédhiou réitèrent leur engagement auprès de Macky Sall. Ils l'ont fait savoir à la coordonnatrice nationale, Maïmouna Cissokho Khouma, envoyée de Macky Sall. Cette dernière après avoir écouté ces derniers, s'est dit "satisfaite" de la rencontre. Ainsi, la réconciliation est en marche et les querelles internes enterrées.



Maïmouna Cissokho Khouma d'annoncer : " je suis porteur d'un message de remerciement et de paix du président du chef de l'État aux enseignants. Nous étions le week-end passé au nord et aujourd'hui dimanche 10 avril à Kolda pour échanger avec les enseignants de Kolda et Sédhiou."



Et, poursuit-elle "nous profitons de cette occasion pour remobiliser et recoller les morceaux entre les enseignants dans nos structures respectives. C'est un moment pour réunifier les nôtres, malgré les difficultés."



"Et après les avoir écouté, j'ai remarqué que le président bénéficie encore de leur confiance. Ils portent le président dans leur coeur en réitèrent leur engagement à ses côtés...", conclura-t-elle.