Récents actes de nominations du ministre de la santé: Le BEN du SAMES exprime son désaccord

Dans un communiqué rendu public, " Le Bureau Éxécutif National( BEN) du SAMES rejette avec extrême fermeté les récents actes de nominations effectués par le ministre de la santé et de l'action sociale M. Ibrahima Sy au détriment du corps des médecins pharmaciens et chirurgiens-dentistes".



À cet effet, " Le BEN rappelle au ministre en charge de la santé que le fait de mettre un agent économiste à la tête d'une division technique de lutte contre le Sida constitue une insulte grave à la communauté scientifique, malgré toutes les avancées obtenues dans ce domaine".



Le SAMES exige auprès de la tutelle " une réparation immédiate de ces impairs", l'invite au respect du "Jub, jubal et Jubbanti" et appelle ses camarades à se tenir prêts pour défendre leur corporation...