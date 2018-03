Real : irrité par le feuilleton Neymar, Ronaldo rappelle qu'il est le patron

Chaque jour qui passe nous apporte une information supplémentaire dans le feuilleton Neymar (25 ans). Alors que la presse espagnole assurait qu'un transfert de la star brésilienne du Paris Saint-Germain vers le Real Madrid était possible, cette dernière semble moins confiante ce jeudi. Onda Cero est allé plus loin en annonçant que la Maison Blanche avait carrément jeté l'éponge (lire l'article).



Ronaldo a montré qui était le patron



Quoi qu'il en soit, le tohu-bohu qui entoure ce dossier n'a pas forcément bien été accueilli par Cristiano Ronaldo (33 ans). Se considérant comme le meilleur joueur du monde, le Portugais, qui est depuis le dernier week-end le meilleur buteur d'Europe avec 37 réalisations au cours de cet exercice, estime que cet épisode qui fait beaucoup de bruit est un manque de respect à son égard, rapporte Marca. Le média ibérique précise que CR7 n'hésite pas à rappeler qu'il a répondu à tout le monde sur le terrain, notamment en inscrivant 3 des 5 buts contre le club de la capitale française lors des 8es de finale de la Ligue des Champions. Un argument de poids non-négligeable, d'autant plus que beaucoup ont considéré le Lusitanien comme «fini» pour le haut niveau après son début de saison très poussif.



Ronaldo va négocier sa prolongation



Par ailleurs, Ronaldo souhaite en profiter pour négocier un salaire à la hausse et rallonger son contrat, qui expire en juin 2021, comme il le réclame depuis de nombreux mois déjà. Marca rapporte même ces paroles du champion d'Europe 2016 : «Plus de titres, plus de buts, plus d'argent et plus de respect» . Vu ce qu'il montre depuis plusieurs années déjà, le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid est bien placé pour ce genre de demande...