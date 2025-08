Réactivation du Comité de la dette : Le PR Bassirou Diomaye Faye mise sur la transparence budgétaire

Dans sa volonté de restaurer la transparence et la rigueur dans la gestion des finances publiques, le président Bassirou Diomaye Faye a souligné l’importance de la réactivation du Comité national de la dette publique. Face aux dérives passées, marquées par une absence de vigilance et de mécanismes d’alerte, le chef de l’État mise sur ce dispositif pour garantir une meilleure traçabilité de l’endettement et offrir au Trésor public une visibilité accrue sur les engagements financiers du pays.