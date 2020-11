Rayonnement culturel en Afrique : La commune des Agnams abrite l'école du musée des civilisations peulh.

Ce projet de construction de l'école du musée de la civilisation Peulh de l'Afrique sera construit sur un espace de quatre hectares dans le village de Agnam Godo, situé dans la commune des Agnams Civol.



Ce projet qui date plus de vingt ans est d'une importance capitale en terme d'intégration culturelle et économique pour le Sénégal et l'Afrique tout entière, selon le député maire des Agnams, Farba Ngom. Car, estime t-il, c'est toute la civilisation peulh de Afrique qui sera exposée et enseignée dans cette école de civilisation.



Pour un montant de plus de deux milliards de francs, les travaux de l'exécution de ce projet ont déjà commencé et ne devront pas tarder vu l'importance accordée à ce projet du président de la République Macky Sall, rassure le directeur général de l'Agetip El Hadj Malick Gaye, chargé de l'exécution du projet...