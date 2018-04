Rapts, Viols, mendicité et mutilations sur les enfants : Les randonneurs de Saint-Louis dénoncent

" Halte à la maltraitance des enfants, Non aux viols, à la mendicité, aux mutilations et aux kidnapping de ces innocents! ''

C'est autour de ces slogans que les randonneurs de Saint-Louis regroupés derrière leurs clubs respectifs ont sillonné les artères de la ville ce dimanche pour dire leur ras le bol de ces exactions et autres sévices proférés à l'endroit des enfants. Les marcheurs avec en grand nombre des femmes et des jeunes filles dont beaucoup sont membres de la convergence des anciennes élèves du lycée Ameth Fall, regroupés derrière les structures régionales de défense et de protection des enfants, ont scandé en chœur que cela doit cesser.

Très remontées contre ces individus qui s'adonnent à de telles pratiques envers ces '' créatures innocentes '' , elles ont demandé aux mamans, tantes et pères de famille d'être plus vigilants à l'égard de leurs enfants face à l'ampleur de ces actes odieux qui sont notés depuis quelques temps à travers tout le pays. Les randonneurs ont aussi interpellé l’État sur les dispositions pratiques à mettre en place pour venir à bout de cette situation, mais surtout veiller à l'application de la loi sur le retrait des enfants de la rue...