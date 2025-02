Rapport de la Cour des Comptes – Un rapport douteux, selon Papa Malick Ndour « ce gouvernement va …. »

Papa Malick Ndour, ancien ministre de la jeunesse de l’APR, a fait une déclaration virulente contre le rapport de la Cour des Comptes sur l’audit des finances publiques de 2019 à 2024. Selon lui, ce rapport n’est rien d’autre qu’une tentative de manipulation politique, visant à faire porter la responsabilité des échecs actuels sur l’ancien régime. Le gouvernement actuel, qui a organisé une conférence de presse pour tenter de défendre ses actions, a de manière récurrente cherché à faire diversion en pointant du doigt les anciennes autorités, une stratégie que Pape Malick Ndour qualifie de "discours laïc".



Le rapport en question présente plusieurs anomalies, d’après l’ancien ministre, notamment en ce qui concerne la méthodologie utilisée. Il dénonce un non-respect flagrant du principe contradictoire, essentiel dans tout audit de cette nature, et met en évidence que le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, n’a jamais été consulté ni informé de l’existence de ce rapport. Un élément crucial que Papa Malick Ndour souligne est le manque d’implication directe des ministres et responsables dans le processus d’audit, ce qui, selon lui, compromet la validité du document.



L’argument de Pape Malick Ndour repose également sur le fait que ce rapport n’évoque aucune sanction en cas de malversations financières. Il déplore l’absence de recommandations concrètes comme l’ouverture de formations judiciaires ou de sanctions à l’encontre des responsables présumés de la gestion erronée des finances publiques. Ce silence, à ses yeux, révèle l’absence de véritable volonté de corriger les erreurs passées et de prendre des mesures contre les responsables. C’est un échec, non seulement pour la Cour des Comptes, mais aussi pour le gouvernement qui semble vouloir éviter la transparence totale.



Pour conclure, Papa Malick Ndour interpelle les Sénégalais sur les implications politiques de ce rapport. Selon lui, cette démarche ne vise qu’à protéger le gouvernement en place tout en attaquant des figures comme Ousmane Sonko. En insistant sur la manipulation politique et en soulignant les irrégularités du rapport, l’ancien ministre appelle les citoyens à rester vigilants face à ce qu’il considère comme une manœuvre visant à déstabiliser le pays en dissimulant la vérité sous des accusations erronées.