Rapport RSE 2024 : La Sonatel renforce son engagement sociétal avec 5 000 emplois directs et 200 000 indirects au Sénégal

Le Groupe Sonatel a réaffirmé, ce lundi 23 juin 2025, son engagement en faveur du développement durable en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone. Cette annonce a été faite lors de la publication de son Rapport RSE 2024, dans un contexte mondial marqué par l'urgence climatique, les tensions économiques et les mutations sociales profondes.



L'opérateur télécom a présenté des résultats concrets et une stratégie cohérente avec les Objectifs de Développement Durable (ODD). Les chiffres soulignent l'impact local de ses activités : 60 % de la valeur créée par Sonatel a été redistribuée localement. "Cette redistribution se fait notamment par le biais de contributions fiscales, paiements aux fournisseurs locaux, et dividendes versés à l’État et aux actionnaires nationaux", a souligné son Directeur Général, Sékou Dramé.



Impact sur l'emploi, la jeunesse et l'autonomisation des femmes

En matière d'emploi, le groupe revendique la création de 5 000 emplois directs et plus de 200 000 emplois indirects générés via ses partenaires. Son engagement en faveur de la jeunesse se concrétise également par des programmes de formation certifiante, ayant touché 30 300 jeunes avec un taux d’insertion professionnelle pouvant atteindre 92 %.



Les femmes ne sont pas en reste : le programme des Maisons Digitales porté par Sonatel a permis à 1 600 femmes de bénéficier de formations axées sur l’entrepreneuriat et les compétences numériques. Cette initiative est saluée pour son impact direct sur l'autonomisation économique des bénéficiaires, souvent issues de milieux défavorisés.



Un pilier de l'identité et de la stratégie du Groupe

Depuis sa création en 1985, Sonatel a fait de l'intégration de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) un pilier central de son identité et de sa stratégie. En 2024, cet engagement s’est traduit par une série d’actions à fort impact dans des environnements souvent marqués par l’instabilité et la précarité.



Dans un environnement régional soumis aux aléas climatiques et économiques, Sonatel mise sur la résilience. Le groupe compte poursuivre sa transformation responsable, conjuguant performance économique et responsabilité sociale. Ce rapport 2024 vient ainsi renforcer sa position d’acteur majeur du développement durable en Afrique de l’Ouest.