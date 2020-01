Rapport MAEP 2017 / Gouvernance économique : « En 2020 nous aurons 3% de déficit malgré nos efforts ». (Macky Sall)

« Avec la mise en œuvre de la phase 1 du PSE, le Sénégal a connu une nouvelle dynamique de croissance, grâce à l’accroissement des investissements publics. On l’a vu dans plusieurs secteurs tels que l’éducation, les infrastructures, dans l’énergie et la santé entre autres », a déclaré le Président de la République, Macky Sall, devant les panélistes du MAEP, les responsables du CNG et la responsable du PNUD au Sénégal, lors de la cérémonie officielle du rapport pays du MAEP qui s’est tenue au CICAD ce 30 janvier 2020. Le chef de l’État du Sénégal qui a été évalué par ses Pairs, a défendu sa gouvernance économique. Selon lui, « Il y’a aussi la relance du secteur industriel. Il faut noter que cette performance de l’économie Sénégalaise a été réalisée dans un contexte de faible inflation et de réduction significative du déficit budgétaire. En 2020 nous aurons 3% de déficit malgré nos efforts », a-t-il affirmé devant ses invités.