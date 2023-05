Rappel à Dieu du 7ème Khalife : Antoine Félix Diome à Ndiassane pour présenter les condoléances du gouvernement et de la nation à la famille Kountiyyou

Suite au décès de Cheikhal Bécaye Bécaye Kounta, 7 ème Khalife général des Khadr, le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Ndiassane pour présenter ses condoléances et celles du gouvernement à la famille Kountiyyou.

Le porte-parole des Khadr, Abdourahmane Kounta, a remercié le Président Macky Sall et invité les fidèles au respect des préceptes de l'Islam. Non sans rappeler leur soutien indéfectible au Président Macky Sall. D'après lui, "les musulmans doivent cultiver la paix pour l'intérêt de la nation et la stabilité du pays". Selon lui, "lorsque nous avons sollicité le Président Macky Sall pour la cas du défunt Khalife, il a fait preuve d'une assistance sans commune mesure".

Prennant la parole, Antoine Félix Diome dira : "Le défunt Khalife est un grand érudit. Il est allé en Mauritanie avant de revenir au Sénégal auprès de Baye Niass. Il était toujours à la recherche de connaissances. Il a laissé un grand héritage pour les disciples khadr et pour la Ummah islamique. Cheikh Al Bécaye Bécaye a beaucoup oeuvré pour le rayonnement de l'Islam. Nous prions pour que le Seigneur l'accueille dans son paradis céleste!" Avant de signaler : "Le Président de la République nous a instruit de venir présenter les condoléances du gouvernement, de la nation et de toute la Ummah Islamique. "Récemment, le défunt Khalife, par le canal de son porte parole, a rappelé l'importance de l'héritage religieux et social du Sénégal que nous devons tous protéger. Cheikh Al Becaye Bécaye a toujours prôné la paix entre les communautés", a-t-il témoigné. Antoine Félix Diome est également revenu sur l'engagement du Président Macky Sall qui, selon lui, ne ménage aucun effort pour répondre favorablement aux sollicitations de la famille Kountiyyou.

Le ministre du commerce Abdou Karim Fofana, le ministre de l'artisanat, le Docteur Pape Amadou Ndiaye, du gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara Mbengue, du préfet de Tivaouane et du sous préfet de Pambal et de Cheikh Tidiane Bitèye, président de la Ligue des Ouléma de Thiès, étaient tous de la partie...