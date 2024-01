Rappel à Dieu de « Diaga »: Les condoléances du ministre Mame Mbaye Niang à Wally Seck

La nouvelle est tombée ce samedi comme un coup de massue lors de l’entretien qu’il a accordé à Dakaractu et E-média. Le ministre Mame Mbaye Niang mesure la douleur qu’éprouve l’artiste Wally Seck qui a perdu en moins de 3 ans , son père Thione, sa sœur Momy et aujourd’hui, sa maman Fatou Kiné Diouf (Diaga). « C’est une triste nouvelle. C’est très dur de perdre ses parents dans ces circonstances. Nous nous associons à la douleur de la famille et présentons nos condoléances… » dira le ministre, peiné.