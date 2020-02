Rapatriement des sénégalais basés à Wuhan / La Chine rassure : "Ces Étudiants sont en bonne santé. Il n'y a pas urgence à les rapatrier"( S.E.M. ZHANG Xun, ambassadeur de Chine au Sénégal)

"L'heure n'est pas à la panique. La situation reste maîtrisée!" Telles sont les assurances de l'ambassadeur de la République de Chine au Sénégal, S.E.M. ZHANG Xun qui faisait face à la presse ce matin.



Il a tenu, avec assurance, à donner les explications du gouvernement chinois sur le cas des 13 étudiants sénégalais à Wuhan. Selon l'ambassadeur de Chine, "ces étudiants sénégalais sont en bonne santé. Certes leur vie quotidienne est différente qu'auparavant, mais ils sont bien surveillés".



Concernant leur rapatriement, l'ambassadeur ZHANG Xun dira simplement que "ce n'est ni un choix prioritaire, ni impératif... La façon la plus sûre pour les populations c'est de rester sur place."



Il demandera d'aileurs à tous les pays de suivre les recommandations de l'Oms dans le sens de minimiser les risques de propagation. "Le gouvernement chinois fera son possible pour assister les 5.000 étudiants étrangers qui sont à Wuhan et parmi eux des milliers d'africains. L'ambassadeur chinois rassurera que les peuples chinois et sénégalais constituent une communauté de destin, car ils se concertent régulièrement.



Le président Macky Sall a adressé un message de solidarité à Xi Jing Ping, président de la République de Chine qui a apprécié hautement l'attitude du gouvernement sénégalais et salue le comportement des citoyens face à cette épidémie, qui est d'ailleurs bien maîtrisée.