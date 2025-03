Ramadan 2025 à Touba – Touba Ca Kanam mobilise 80 millions pour soutenir 3 177 familles démunies

Dans le cadre de son engagement à soutenir les familles les plus démunies, majoritairement installées dans les quartiers périphériques de Touba, l’organisation Touba Ca Kanam a mobilisé une enveloppe de 80 millions de francs CFA. Cette initiative, renouvelée chaque année pendant le mois de Ramadan par la commission sociale de l’organisation, vise à apporter une aide concrète aux populations vulnérables. Comme à l’accoutumée, les fonds collectés ont été utilisés pour l’achat de denrées alimentaires. La distribution s’est déroulée lors d’une cérémonie organisée à Darou Khoudoss.



Serigne Mourtadha Abdou Fatah Mbacké a révélé que 3 177 familles ont bénéficié de cette aide. « Depuis plusieurs années, Touba Ca Kanam s’efforce de soulager les souffrances des familles en difficulté, en particulier pendant les périodes sacrées comme le Ramadan. Cette année encore, nous avons distribué des produits de première nécessité : riz, sucre et autres articles essentiels, afin d’alléger le fardeau de celles et ceux qui peinent à subvenir à leurs besoins. Ces dons ne se limitent pas à une aide matérielle ; ils symbolisent l’esprit de solidarité et la volonté collective de construire une communauté unie et résiliente. Cette action n’aurait pas été possible sans le soutien précieux de nos partenaires, des bonnes volontés, des talibés mourides et de nos dignitaires religieux. »



Pour cette édition, plus de 3 000 familles ont été soutenues. Chacune d’elles a reçu un sac de 50 kg de riz, 5 kg de sucre et 3 000 FCFA pour les frais de transport. Au total, 158,85 tonnes de riz ont été distribuées à exactement 3 177 familles, pour une valeur financière estimée à 57 980 250 FCFA. En plus du riz, 16 tonnes de sucre ont été offertes, représentant un montant de 9 040 000 FCFA.



La cérémonie était présidée par Serigne Habibou Mbacké Falilou, personne morale de Touba Ca Kanam (TCK).