RSE/ Le ministre Birame Soulèye Diop à COGECA : " En 2018, vous avez fait 120 millions (RSE), et on a un chiffre d'affaires de 19 milliards. Vous êtes généreux, mais pas suffisamment".

Dans le cadre de sa visite dans les mines à Ngoundiane, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a été également à la carrière de COGECA.



Lors de cette visite, la problématique liée à la contribution des entreprises minières en terme de RSE a été abordée par le ministre et les responsables de la société COGECA.



Birame Soulèye Diop a invité l'entreprise à un peu plus de générosité à l'égard de la population impactée par la pollution et les tirs de mines. " Toutes les générosités, on les apprécie parce que quelqu'un qui gagne 100.000 Fcfa et qui offre 20.000 Fcfa, est différent de quelqu'un qui gagne 1 milliard et qui offre 50.000 Fcfa....J'ai des informations sur le coût salarial de l'entreprise...Le premier réflexe, quand je fais le ratio, je sais que chaque employé, pour qui on dépense 1 Fcfa, ramène 6 Fcfa... Le salaire jusqu'au mois de juin tourne autour de 1 milliard 200, le chiffre d'affaires réalisé sur la période, c'est 8 milliards 700. Quant on fait les ratios, on trouve 1/6", a déclaré le ministre.



Le ministre de renchérir " Je suis sur le tableau récapitulatif des actions liées à la responsabilité sociale de l'entreprise. Je peux prendre l'année la plus élevée, 2018 vous avez fait 120 millions, et on a un chiffre d'affaires 19 milliards de Fcfa. Vous êtes généreux, mais pas suffisamment".