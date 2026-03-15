[REPORTAGE] Marché HLM : les vendeurs de tissus prêts pour la Korité, mais les clients tardent à venir

À moins d’une semaine de la fête de Korité au Sénégal, les préparatifs s’intensifient dans les marchés. Au marché HLM de Dakar, Dakaractu est allé à la rencontre des vendeurs de tissus qui se préparent activement pour cet événement très attendu.







Sur place, les commerçants ont déjà exposé leurs plus beaux lots, espérant attirer les clients dans les derniers jours avant la fête. « On l’attend vraiment. Nous avons une grande diversité de tissus de qualité », confie le vendeur Abdou Aziz en présentant ses produits aux passants.







Même son de cloche du côté de Rokhaya Diongue, également vendeuse au marché HLM. Selon elle, les commerçants ont tout mis en œuvre pour répondre aux besoins des clients à l’occasion de la Korité. « Oui, nous préparons vraiment la Korité avec des tissus de qualité garantie et de différentes variétés », explique-t-elle, soulignant les efforts faits pour proposer des produits attractifs.

