Québec en mode Teranga : Une nuit de feu pour célébrer l’amitié à Dakar

La Délégation générale du Québec a présenté un spectacle de culture et de fraternité ce samedi soir à Dakar, à l'occasion de la fête nationale du Québec. L'événement a réuni des diplomates, des responsables sénégalais et des membres de la communauté québécoise dans une atmosphère tantôt conviviale, tantôt impliquée.



Dans cette soirée exceptionnelle, la musique traditionnelle du Québec a fusionné avec les rythmes diola de Casamance, représentant un puissant symbole d'interaction culturelle dynamique entre deux communautés francophones liées par l'histoire, la langue et des principes partagés.







Iya Touré, représentant général du Québec à Dakar, a saisi cette occasion festive pour souligner les relations étroites entre le Québec et le Sénégal, mettant en avant une collaboration dynamique axée sur la démocratie, la jeunesse, l'innovation et l'inclusion économique. Il a loué l'engagement du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont la détermination à instaurer des réformes et une gouvernance exemplaire résonne directement avec l'héritage québécois de la Révolution tranquille. La Délégation, qui célébrera son dixième anniversaire à Dakar en 2026, se positionne donc comme un lien stratégique entre l'Amérique du Nord et l'Afrique francophone.







Cette Saint-Jean à Dakar a dépassé le cadre d'une simple festivité pour devenir un véritable carrefour de convergence politique, culturelle et diplomatique, dans une période où le Sénégal subit une nouvelle phase de transformation dynamique. Sous les frondaisons des jardins de la Délégation, l'événement a démontré que la relation entre le Québec et le Sénégal dépasse le simple partenariat superficiel, elle est une alliance solide, pérenne et porteuse d'avenir.