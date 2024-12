Quart de finale de la FIBA Women's Basketball League Africa : l'ASCVD et la JA connaissent maintenant leurs adversaires

Les quarts de finale de la FIBA Women's Basketball League Africa (WBLA) 2024 se dérouleront ce vendredi 13 décembre, avec les deux équipes sénégalaises, l'ASC Ville de Dakar (ASCVD) et la Jeanne d'Arc (JA), prêtes à défendre les couleurs nationales.



Lors de la phase de groupes, l'ASCVD a affronté des équipes telles que le FAP du Cameroun et le MFM du Nigeria, démontrant une performance solide qui leur a permis d'accéder aux quarts de finale. De son côté, la Jeanne d'Arc a assuré sa qualification en battant l'ASB Makomeno de la RD Congo avec un score confortable de 57-34 .



Adversaires en quarts de finale des équipes sénégalaise



ASC Ville de Dakar (ASCVD) va affronter le Rwanda Energy Group du Rwanda, une équipe où évolue Aminata Ly. Le REG a montré une performance notable en phase de groupes, notamment en dominant l'ASB Makomeno avec un score de 83-51 . L'ASCVD devra donc se préparer à un défi de taille pour accéder aux demi-finales face à une équipe très offensive et un effectif équilibré. Destiney Promise Philoxy meneuse du REG, l'une des sensations offensives des phases de poule affichant 16.7 points et 5.7 passe en moyenne, sera sans doute un acteur majeur dans cette confrontation.



Quant à la Jeanne d'Arc (JA) qualifiée comme meilleure troisième devrait se frotter à Ferroviario de Maputo, une équipe mozambicaine qui a réalisé un parcours sans faute en phase de groupes. Ferroviario a notamment remporté une victoire contre le REG avec un score de 78-74 . La JA devra donc sans doute non seulement élever son niveau mais aussi déployer une stratégie efficace pour contrer cette équipe invaincue.





Programme complet des quarts de finale :



Al Ahly Sporting Club(Egypt) vs CNSS (RDC): 12 GMT



Friend's Basketball Association (FBA Côte d'Ivoire) Vs APR WOMEN BBC (Rwanda): 15h GMT



REG Women BBC(Rwanda) Vs ASCVD: 18h GMT



Ferroviario Maputo (Mozambique) Vs Jeanne d'Arc: 21h GMT