Quand la danse fait battre le cœur de la BAL : Dans les coulisses avec Dance Fé et les Pom-pom Girls

Pendant la pause de la Basketball Africa League (BAL), un moment palpitant a été créé par les performances captivantes des troupes de danse présentes, ajoutant une touche d'énergie à l'événement. L'association tchadienne Dance Fé a véritablement électrisé la scène parmi les participants. Sous la direction d'Abigaële Prodige, la troupe, composée en grande partie de femmes, utilise la danse comme moyen d'expression sociale et artistique depuis environ dix ans. « Tout est réalisable, il suffit de s'investir pleinement », déclare Abigaële avec ferveur, suite à sa performance puissante et significative offerte au public. Après deux à trois semaines de répétitions intensives, l'engagement du groupe a éclatamment porté ses fruits sur scène.







Avec Dance Fé, les Pom-pom Girls, tout aussi lumineuses, ont insufflé une dose d'énergie et de cohésion. Salima Ndiaye, une danseuse sénégalo-gabonaise et membre du groupe, exprime son enthousiasme : « L’enthousiasme du public qui crie de joie est extrêmement motivant. » Pour elle, l'harmonie du groupe est instinctive et la danse, même en tant que pom-pom girl, demeure un véritable art en soi. Il s'agit d'une passion qui nécessite détermination, ténacité, mais par-dessus tout, un grand engagement.







Ces jeunes femmes démontrent que la danse, plus qu'un art de représentation, est un puissant moyen de rassemblement et une expression universelle. Elles continueront d'être présentes jusqu'à la cérémonie de fin, où l'artiste Tamsir promettra une atmosphère électrisante. De la scène aux arrière-scènes, ces artistes représentent une génération qui danse pour survivre, pour protester, et surtout… pour ressentir.