Qualification Afrobasket 2025: "On veut aller chercher un 6 sur 6, Inch’Allah" (Moustapha Diop)

Après la victoire du Sénégal face au Cameroun (87-83) lors de la troisième journée des qualifications pour l’Afrobasket 2025, Moustapha Diop, international sénégalais, a exprimé sa satisfaction tout en remerciant le public sénégalais pour son soutien infaillible.



« Tout d'abord, on remercie le public, parce que ce n'est pas évident qu'on joue chez nous et qu’on ait ce public-là. Ils nous ont supportés du début à la fin et ça nous rend beaucoup plus courageux pour aller chercher la victoire, » a déclaré Moustapha Diop, soulignant l’impact de l’ambiance dans la salle sur la motivation de l’équipe.



Le joueur sénégalais est également revenu sur la symbolique de cette victoire face au Cameroun, un adversaire qui avait infligé une défaite amère aux Lions lors des qualifications pré-Olympiques. « Vous tous savez qu'on avait perdu contre eux pour les qualifications pré-Olympiques. On n'avait pas digéré cette défaite-là. Donc ce match-là, on l'avait vraiment pris à cœur, » a-t-il affirmé.





Moustapha Diop a également fait un bilan de cette fenêtre de qualification, marquée par trois victoires consécutives pour le Sénégal. « je pense que c'est le fruit d’un long travail. Il faut qu'on continue à bosser, à respecter les consignes du coach, à jouer pour l'équipe, et à défendre mieux pour mieux gagner. »



Un objectif ambitieux



Malgré ces trois succès, l’ailier sénégalais reste ambitieux pour la suite. « Nous, on part pour gagner tous nos trois matchs. On ne va pas se dire qu'on a gagné ici et qu'on va partir là-bas en baissant les bras. On va partir là-bas pour faire 6 sur 6, Inch'Allah. »



La dernière fenêtre des qualifications de l'Afrobasket 2025. Les hommes Desagana ont pris une sérieuse option pour la suite.