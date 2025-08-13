Proxénétisme et débauche à Ouakam : quatre femmes arrêtées par la SU

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a procédé à l’interpellation de quatre individus à Ouakam, à l’issue d’une opération menée sur la base de renseignements. Elles sont poursuivies pour proxénétisme, incitation à la débauche, outrage public à la pudeur et diffusion d’images à caractère pornographique, renseigne le Police Nationale.



Selon les enquêteurs, les faits se sont déroulés dans un appartement où un réseau de prostitution était actif. La police y a découvert une dame qui dirigeait l’activité, recrutant et rémunérant trois autres filles. Les « employées » percevaient entre 40 000 et 60 000 FCFA par semaine.



Les investigations ont révélé que des numéros de téléphone et images obscènes étaient diffusés en ligne pour promouvoir les services sexuels. Les tarifs varient entre 5 000 FCFA et 10 000 FCFA.



Placées en garde à vue, les quatre mises en cause ont été entendues par les enquêteurs. L’une d’elles a affirmé ne pas exercer la prostitution, expliquant qu’elle se contentait de répondre aux appels.



Elles ont toutes été déférées devant le procureur près le Tribunal de grande instance de Dakar.

