Protestation contre le régime de Macky : Le F24 annonce une forte mobilisation ce 14 juillet

C’est une manifestation inédite qu’a annoncée le coordonnateur du F24, Mr Mamadou Mbodj, pour le vendredi 14 juillet.

Selon lui, le combat de son mouvement doit être bien porté.

« Macky Sall ne peut pas détruire et bafouer notre démocratie, nous résisteront et ferons face à lui », assure-t-il.



D'ailleurs, pour lui et plusieurs responsables politiques ayant pris part à cet événement, la politique du président Sall, n’est guère à saluer. Et pour le lui faire savoir tout le monde devrait s'habiller de blanc...