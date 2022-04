Protection de l’enfant : partage et validation du rapport de l’évaluation de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE)

Ce mercredi 27 avril 2022, à la salle de conférence du Ministère de la femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, s’est tenu un atelier de validation technique du rapport de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE).



Assortie d’un premier plan d’action triennal (2013-2015), la SNPE a été validée le 27 Décembre 2013. Après évaluation interne de ce dernier, le deuxième plan d’action a été mis en œuvre pour la période (2016-2018).



La SNPE vise deux objectifs stratégiques à savoir : la mise en place d’un éco système national intégré de la protection de l’enfant et l’appui de la promotion d’un changement social positif. Elle s’articule autour de trois piliers d’intervention dont la prévention, la prise en charge et la promotion. En effet, cette stratégie a permis au Sénégal de mobiliser davantage de ressources publiques et avec l’appui des partenaires pour renforcer la prise en charge des enfants.



Au titre de l’année budgétaire 2022, une enveloppe de 10 milliards est inscrite au niveau du budget du ministère de la famille, hormis les autres contributions sectorielles, nous explique le secrétaire général de ce ministère, Mame Ngor Diouf.